Сестра Жанны Фриске отреагировала на заявление «человека-улыбки» Василенко о романе с певицей

Николай сообщил о романе с Жанной, но даже близкие певицы не в курсе.
Блогер Николай Василенко неожиданно заявил, что в нулевых у него был роман с Жанной Фриске. «Человек-улыбка», он же «лавандовый раф» признался, что их близкие отношения с экс-солисткой группы «Блестящие» были в 2003—2005 годах. Ранее нигде не было информации об этом романе певицы. Чтобы прояснить ситуацию, URA.RU обратилось к сестры певицы Наталье Фриске.
«Я ничего не знаю», — лаконично отреагировала артистка.
По словам Василенко, с Фриске они познакомились случайно. Никаких особых романтических ухаживаний не было, отношения закрутились сразу. При этом как-то дальше развивать тему и вдаваться в детали по этому роману в интервью Forbes Василенко не стал. На запрос URA.RU Николай не ответил.
Жанне Фриске приписывали разные отношения, но самый известней и яркий роман у нее случился с телеведущим Дмитрием Шепелевым. В 2013 году у пары родился сын Платон, а через два года Жанна умерла от рака. Певице было всего 40 лет.