Сестра Жанны Фриске отреагировала на заявление «человека-улыбки» Василенко о романе с певицей

Блогер Николай Василенко неожиданно заявил, что в нулевых у него был роман с Жанной Фриске. «Человек-улыбка», он же «лавандовый раф» признался, что их близкие отношения с экс-солисткой группы «Блестящие» были в 2003—2005 годах. Ранее нигде не было информации об этом романе певицы. Чтобы прояснить ситуацию, URA.RU обратилось к сестры певицы Наталье Фриске.