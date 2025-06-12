В российском городе нашли подростка, который размещал стикеры с нацистской символикой в соцсетях

В городе Белово Кемеровской области правоохранительные органы выявили 16-летнего подростка, распространявшего запрещенную символику в мессенджере Телеграм. Как сообщает «Газета.RU», молодой человек создал более 400 стикеров с нацистской атрибутикой, которые размещал в своем канале.