В российском городе нашли подростка, который размещал стикеры с нацистской символикой в соцсетях

В городе Белово Кемеровской области правоохранительные органы выявили 16-летнего подростка, распространявшего запрещенную символику в мессенджере Телеграм. Как сообщает «Газета.RU», молодой человек создал более 400 стикеров с нацистской атрибутикой, которые размещал в своем канале.
Несмотря на попытки сохранить анонимность, сотрудникам полиции удалось установить личность нарушителя. На заседании комиссии по делам несовершеннолетних юноша, явившийся с георгиевскими ленточками, принес публичные извинения, назвав свои действия «безобразной ошибкой».
Подростку вынесли официальное предупреждение. В правоохранительных органах подчеркнули, что повторное нарушение повлечет уголовную ответственность по статье 20.3 КоАП РФ с возможным сроком лишения свободы до четырех лет.
Родители молодого человека также привлечены к профилактической беседе.
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