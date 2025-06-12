Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

IHA: Украинский беспилотник нашли на пляже в Стамбуле

На пляже Узункум в районе Шиле провинции Стамбул местные жители обнаружили, предположительно, украинский дрон-камикадзе самолетного типа. В текущий момент его изучают специалисты. Об этом в четверг, 12 июня, сообщило агентство IHA.

Как создавалась новая Россия

На пляже Узункум в районе Шиле провинции Стамбул местные жители обнаружили, предположительно, украинский дрон-камикадзе самолетного типа. В текущий момент его изучают специалисты. Об этом в четверг, 12 июня, сообщило агентство IHA.

Зону вокруг найденного дрона временно оцепили в целях безопасности. По оценкам специалистов, дрон может быть оборудован взрывчаткой, но эта информация еще не подтверждена окончательно.

На фотографиях аппарата, опубликованных турецкими СМИ, виден фюзеляж дрона без хвостовой части и с частично обломанными крыльями. В носовой части заметен пропеллер с мотором и другие элементы внутреннего оборудования беспилотника, передает агентство.

12 сентября 2024 года в Пристенском районе Курской области упали дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). На месте их падения также были найдены беспилотники с неразорвавшейся боевой частью. Глава района Виктор Петров, сообщивший о произошедшем, призвал местных жителей не приближаться к найденным дронам, а в случае обнаружения немедленно сообщать об этом в экстренные службы.