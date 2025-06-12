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Белорус Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера «Пари НН»

«Пари НН» объявил о прекращении сотрудничества с белорусским тренером Гончаренко.

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Источник: Комсомольская правда

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» завершает сотрудничество с главным тренером команды Виктором Гончаренко, сообщили в клубе.

«Контракт с 48-летним специалистом расторгнут. Виктор Михайлович покидает свой пост», — объявили в клубе.

Вместе с Гончаренко уходят и его помощники: старший тренер Александр Ермакович и старший тренер по физподготовке Руслан Зубик. Также завершена работа итальянского тренера Андреа Бьянки, срок его контракта подходит к концу.

Напомним, что белорусский тренер пришел в «Пари НН» в октябре 2024 года, возглавив команду по ходу сезона. Под руководством Гончаренко команда завершила сезон на 13 месте среди 16 клубов. В стыковых матчах за право остаться в РПЛ «Пари НН» проиграл «Сочи» из Первой лиги.

Напомним, что Гончаренко родился 10 июня 1977 года в городе Хойники Гомельской области. В бытность игроком выступал за борисовский БАТЭ. В 25 лет из-за травмы завершил карьеру футболиста, но начал тренерскую. Успешно работал с БАТЭ, выиграл с ним чемпионские титулы в Беларуси и преподнес несколько сенсаций в Лиге чемпионов. С 2013 года работает в России. Тренировал «Кубань», «Урал», ЦСКА, «Уфу», «Краснодар» и «Пари НН». С московским ЦСКА дважды завоевывал серебряные медали чемпионата России.

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