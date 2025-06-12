Белорус Виктор Гончаренко покинул пост главного тренера «Пари НН»

Напомним, что Гончаренко родился 10 июня 1977 года в городе Хойники Гомельской области. В бытность игроком выступал за борисовский БАТЭ. В 25 лет из-за травмы завершил карьеру футболиста, но начал тренерскую. Успешно работал с БАТЭ, выиграл с ним чемпионские титулы в Беларуси и преподнес несколько сенсаций в Лиге чемпионов. С 2013 года работает в России. Тренировал «Кубань», «Урал», ЦСКА, «Уфу», «Краснодар» и «Пари НН». С московским ЦСКА дважды завоевывал серебряные медали чемпионата России.