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В Приднестровье отметили День России

День России в Приднестровье отметили выставками и концертами.

Как создавалась новая Россия

ТИРАСПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. День России отметили во всех городах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выставками и концертами, передает корреспондент РИА Новости.

В Тирасполе в клубе «Ветеран» состоялся концерт «Россию песней прославляем!» В доме народных традиций и ремесел пройдет вечер отдыха «С Россией в сердце».

В Днестровске на площади у дома культуры «Энергетик» прошел праздничный концерт «Ромашковая Русь».

В Бендерах во Дворце детско-юношеского творчества была организована интерактивно-развлекательная программа «Россия и Приднестровье вместе!» В центральной детской библиотеке развернута книжная выставка «День России».

В Слободзее подготовили выставку сувениров ручной работы «Пряла, ткала, вышивала».

В Григориополе в Зеленом парке состоялся тематический праздничный концерт «С Россией мы едины».

В Дубоссарах в городской библиотеке прошел информационно-познавательный час «Символы российской государственности. Большой праздничный концерт “Моя страна — моя Россия” был организован на площади Защитников.

В Рыбнице на площади Победы состоялся праздничный фестиваль «Культура России в Приднестровье. Здесь же состоялись конкурс “Русская коса” и открытие арт-скамейки “Три матрешки”.

В Каменке в парке культуры и отдыха имени Петра Витгенштейна прошел концерт «Мы вместе».

По некоторым данным, в ПМР проживают порядка 200 тысяч человек с российским гражданством. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки молдавского руководства решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.