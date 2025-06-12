В Приднестровье отметили День России

ТИРАСПОЛЬ, 12 июн — РИА Новости. День России отметили во всех городах Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) выставками и концертами, передает корреспондент РИА Новости.
В Тирасполе в клубе «Ветеран» состоялся концерт «Россию песней прославляем!» В доме народных традиций и ремесел пройдет вечер отдыха «С Россией в сердце».
В Днестровске на площади у дома культуры «Энергетик» прошел праздничный концерт «Ромашковая Русь».
В Бендерах во Дворце детско-юношеского творчества была организована интерактивно-развлекательная программа «Россия и Приднестровье вместе!» В центральной детской библиотеке развернута книжная выставка «День России».
В Слободзее подготовили выставку сувениров ручной работы «Пряла, ткала, вышивала».
В Григориополе в Зеленом парке состоялся тематический праздничный концерт «С Россией мы едины».
В Дубоссарах в городской библиотеке прошел информационно-познавательный час «Символы российской государственности. Большой праздничный концерт “Моя страна — моя Россия” был организован на площади Защитников.
В Рыбнице на площади Победы состоялся праздничный фестиваль «Культура России в Приднестровье. Здесь же состоялись конкурс “Русская коса” и открытие арт-скамейки “Три матрешки”.
В Каменке в парке культуры и отдыха имени Петра Витгенштейна прошел концерт «Мы вместе».
По некоторым данным, в ПМР проживают порядка 200 тысяч человек с российским гражданством. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки молдавского руководства решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.