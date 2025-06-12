Главгосэкспертиза не одобрила проект строительства трех мостов в Уфе

Московская Главгосэкспертиза не одобрила проектную документацию на строительство трех мостов через реки Белую, Дему и Камышовку в Уфе и Уфимском районе. Об этом сообщило издание «РБК Уфа».
Речь идет о проекте, предусматривающем создание новой транспортной развязки между микрорайоном Нижегородка и левым берегом Белой, не прошел государственную экспертизу. Согласно планам, мостовые переходы должны были соединить центр Уфы с Западным обходом (трасса Р-240 Уфа-Оренбург). Протяженность сооружений составляла: 297 метров — через Белую, 108 метров — через Дему и 33 метра — через Камышовку. Предполагались также съезды на Миловское шоссе, улицы Технологическую и Ивана Спатара, к садовому поселку «Казарез».
Разработкой документации занимались семь проектных организаций из Москвы, Уфы и Перми. Заказчиком выступило Управление по строительству дорог администрации Уфы, а финансирование работ осуществлялось за счет средств компании «Эко-Механика» (входит в группу DARS Development).
Как сообщили представители DARS, замечания экспертизы будут устранены, после чего проект направят на повторное рассмотрение.
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