Главгосэкспертиза не одобрила проект строительства трех мостов в Уфе

Речь идет о проекте, предусматривающем создание новой транспортной развязки между микрорайоном Нижегородка и левым берегом Белой, не прошел государственную экспертизу. Согласно планам, мостовые переходы должны были соединить центр Уфы с Западным обходом (трасса Р-240 Уфа-Оренбург). Протяженность сооружений составляла: 297 метров — через Белую, 108 метров — через Дему и 33 метра — через Камышовку. Предполагались также съезды на Миловское шоссе, улицы Технологическую и Ивана Спатара, к садовому поселку «Казарез».