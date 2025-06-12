Врач объяснил, грозит ли болельщикам инфаркт

«На самом деле пульс учащается при самых разных состояниях, как радостных, так и негативных — сердечный ритм меняется при любом волнении, эмоциональном потрясении, стрессе. Это нормальная реакция нормального организма. И одинакова как для сердечников, так и для здоровых», — сказал Воробьев в беседе с aif.ru. По его словам, только для пациентов с тяжелой стенокардией подобные перепады могут представлять опасность, однако маловероятно, что такие люди посещают массовые спортивные мероприятия.