Врач объяснил, грозит ли болельщикам инфаркт

У футбольных болельщиков сильно учащается сердечный ритм перед выступлением любимой команды.
Ученые из США и Бразилии зафиксировали значительное учащение сердечного ритма у футбольных болельщиков непосредственно перед выходом на поле их любимой команды. Подобные изменения сердечного ритма — естественная реакция организма на эмоциональное напряжение и стресс, встречающиеся как в положительных, так и в отрицательных ситуациях. Об этом сообщил председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев.
«На самом деле пульс учащается при самых разных состояниях, как радостных, так и негативных — сердечный ритм меняется при любом волнении, эмоциональном потрясении, стрессе. Это нормальная реакция нормального организма. И одинакова как для сердечников, так и для здоровых», — сказал Воробьев в беседе с aif.ru. По его словам, только для пациентов с тяжелой стенокардией подобные перепады могут представлять опасность, однако маловероятно, что такие люди посещают массовые спортивные мероприятия.
Врач также отметил отсутствие статистики, указывающей на массовое ухудшение самочувствия болельщиков во время матчей. По словам эксперта, даже среди пожилых фанатов не отмечено случаев острого сердечного недомогания, спровоцированного посещением стадиона. Напротив, эмоциональное участие в матчах, поддержка команды и взаимодействие с другими поклонниками зачастую воспринимаются как положительный опыт. Воробьев подчеркнул, что болеть за любимую команду может быть даже полезно для психоэмоционального состояния, в отличие от интенсивных физических нагрузок самих спортсменов.
Ранее россиянам рассказали, как ночные смены разрушают здоровье, пишет «Национальная служба новостей». По словам врач-невролога медицинского центра «СМ-Клиника» Игоря Мальцева, постоянная занятость в ночное время способствует развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Первоначально у людей, работающих по ночам, наблюдается утренняя усталость, после чего может нарушиться производство гормонов, отвечающих за сон и стресс. Это, в свою очередь, ослабляет иммунную систему и увеличивает вероятность ошибок при выполнении профессиональных обязанностей.