Мотивированные ребята, которые знают, что их ждет. В чем плюсы поступления в медвуз после колледжа

Кроме того, часть учащихся, кто не получил диплом с отличием, все равно выбирают целевую форму, поскольку им необходимо сдавать только один устный предмет, добавил он. «Нет необходимости готовиться к трем ЦТ и шанс поступить выше, тем более что биология близка к медицинскому профилю и ее проще повторить. Если с декабря начать готовиться уже по утвержденным вопросам, то можно не спеша уже к июлю все повторить. Поэтому такие выпускники поступают не по сокращенной форме, а полноценно. Все 6 лет они обучаются, мы всегда рады таким абитуриентам. Их видно издалека — это люди, которые высоко держат голову, они всегда знают, куда идут, и знают, чего хотят. Самое главное — они знают, что их ждет впереди, они уже медицину видели изнутри, хоть и в качестве медицинской сестры или медбрата, но тем не менее это мотивированные и отличные ребята», — резюмировал Виктор Кудло. -0-