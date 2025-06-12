Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 13 июня

Какой сегодня день по народному календарю.
13 июня в народной традиции носит имя Еремеева дня. Его называли также Еремей Бобовник или Еремей Распрягальник. Эти названия говорят сами за себя: в этот день завершались полевые работы, распрягали лошадей, начиналась летняя пора, и крестьяне впервые могли немного передохнуть после сева. День был связан с апостолом Ермией, память которого чтит православная церковь.
В представлениях предков это был своеобразный рубеж: весенние заботы остались позади, впереди — зрелое лето и ожидание урожая. Еремей воспринимался как день благодарности природе и рабочему скоту, особенно лошадям.
Чем он примечателен?
С 13 июня начинался новый природный цикл — спокойный, но полный ожиданий. Люди наблюдали за погодой, за поведением птиц, насекомых, за состоянием воздуха и росы, чтобы понять, каким будет продолжение лета и даже осень.
Среди наиболее распространённых примет:
вечерняя роса — к ясному и тёплому следующему дню;туман поутру, не рассеивающийся до полудня — к перемене погоды;гром ранним утром — к сырости и ненастью;активная кукушка — к продолжительной хорошей погоде;громкие лягушки — к дождю или грозе;тёплый сухой день — к хорошему урожаю.
По этим признакам определяли, стоит ли ждать гроз или можно спокойно продолжать дела на воздухе.
Что делали на Руси в этот день?
В этот день прекращали пахоту, убирали плуги и телеги, распрягали лошадей, чистили их и отпускали на отдых. Такой знак внимания к животным считался обязательным, ведь без них не обходился ни один этап сельскохозяйственного труда.
Также:
благодарили природу за успешный посев;сажали бобовые культуры — горох, фасоль, чечевицу;старались не планировать тяжёлых дел — день считался переходным и спокойным;отдыхали всей семьёй, устраивали обеды на свежем воздухе, выходили на прогулки;проводили обряды для защиты будущего урожая, особенно от засух и вредителей.
Еремей воспринимался как день уважения к земле, труду и ритмам природы.
Что рекомендуется делать в этот день?
Современное прочтение этого дня — хорошая возможность замедлиться, подумать, привести в порядок мысли и дом. Важны простые, душевные дела.
Рекомендуется:
навести лёгкий порядок дома или в саду, без физического перенапряжения;обратить внимание на домашних питомцев, растения, дела, требующие заботы;завершить начатое — особенно мелкие бытовые задачи, которые долго откладывались;уделить время родным — пообедать вместе, пообщаться, поддержать друг друга;посадить бобовые культуры, если занимаетесь огородом;провести день без суеты — сдержанно, но в хорошем настроении.
Подобный подход считается благоприятным для привлечения удачи и спокойствия в дом.
Чего не стоит делать 13 июня?
С Еремеевым днём связано много ограничений. Считалось, что в этот день особенно важно сохранять внутреннюю тишину и не нарушать природный порядок.
Нежелательно:
отправляться в дальние поездки или переезды — путь может оказаться неудачным;перегружать себя тяжёлым физическим трудом;запрягать лошадей, использовать животных для работы — это может повлечь болезни;подбирать острые и металлические предметы на дороге — суеверие говорило, что можно «принести беду»;ссориться, скандалить, шуметь — день требует мягкости и примирения;жаловаться на судьбу, предаваться унынию — считается, что негатив сохранится на всё лето.
Главный посыл — отказаться от лишнего напряжения, не делать резких шагов, не торопиться.
Приметы погоды на 13 июня.
Как и во многие дни лета, 13 июня было полно погодных примет, по которым крестьяне определяли грядущую погоду и даже прогнозировали осенние явления.
Что подсказывала природа:
густая вечерняя роса — ясное утро и тёплый день;затяжной утренний туман — к смене погоды, сырости;ранний гром — гроза в течение дня;активная кукушка — продолжительное тепло;если день солнечный и сухой — урожай будет богатым;наоборот, дождь в этот день — к затяжному похолоданию в июле.
Эти знаки помогали настроиться на грядущие изменения и подготовиться к ним заранее.
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