Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 13 июня

13 июня в народной традиции носит имя Еремеева дня. Его называли также Еремей Бобовник или Еремей Распрягальник. Эти названия говорят сами за себя: в этот день завершались полевые работы, распрягали лошадей, начиналась летняя пора, и крестьяне впервые могли немного передохнуть после сева. День был связан с апостолом Ермией, память которого чтит православная церковь.