«До половины месячной нормы осадков»: В столичном регионе ожидаются сильные дожди и мощный ветер

Ранее синоптики выпустили экстренное предупреждение, в котором указали, что в пятницу днем и в ночь на субботу в Подмосковье, а также в ночь на субботу в Москве местами будут сильные дожди. Ветер, как уже упоминалось, может достигать 15−17 м/с, а в некоторых районах возможны грозы и порывы до 18 м/с. Ухудшение погодных условий вызвано перемещением циклона по южной части Центральной России с запада на восток.