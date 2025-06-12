«До половины месячной нормы осадков»: В столичном регионе ожидаются сильные дожди и мощный ветер

В столичном регионе ожидаются сильные дожди, а ветер может достигать порывов 15−17 м/с, причем в некоторых местах возможна гроза.
По информации ТАСС, в Москве и Подмосковье в ближайшие пятницу и субботу, 13−14 июня, прогнозируется выпадение до половины месячной нормы осадков. Сведения предоставлены Гидрометцентром России.
«По предварительным данным, 13 и 14 июня в Москве и области ожидается количество осадков от 25 до 40 мм, что составляет от 30% до 50% среднемесячной нормы», — отметили в Гидрометцентре, добавив, что на главной метеостанции ВДНХ нормой осадков в июне является 77 мм.
Ранее синоптики выпустили экстренное предупреждение, в котором указали, что в пятницу днем и в ночь на субботу в Подмосковье, а также в ночь на субботу в Москве местами будут сильные дожди. Ветер, как уже упоминалось, может достигать 15−17 м/с, а в некоторых районах возможны грозы и порывы до 18 м/с. Ухудшение погодных условий вызвано перемещением циклона по южной части Центральной России с запада на восток.