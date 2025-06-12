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Карпин стал главным тренером московского «Динамо»

Контракт Карпина рассчитан до 2028 года.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин подписал контракт с московским «Динамо», сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По его словам, контракт Карпина рассчитан до 2028 года.

«Карпин в Динамо до лета 2028 года: сегодня подписал долгожданный контракт», — говорится в публикации.

Отмечается, что первая тренировка под руководством нового главного тренера должна пройти уже 16 июня. В этот же день команда выходит из отпуска.

Ранее стало известно, что эстонская полиция допросила экс-защитника «Динамо» Даса после слов о России.