Карпин стал главным тренером московского «Динамо»

Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин подписал контракт с московским «Динамо», сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По его словам, контракт Карпина рассчитан до 2028 года.
«Карпин в Динамо до лета 2028 года: сегодня подписал долгожданный контракт», — говорится в публикации.
Отмечается, что первая тренировка под руководством нового главного тренера должна пройти уже 16 июня. В этот же день команда выходит из отпуска.
Ранее стало известно, что эстонская полиция допросила экс-защитника «Динамо» Даса после слов о России.