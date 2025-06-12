Девочка, которую мать родила и бросила в аэропорту Антальи, вернулась в Россию

Девочку по имени Николь, которую 18-летняя россиянка родила и бросила в аэропорту Антальи, Турции, вернули в Россию. Об этом в четверг, 12 июня, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Сегодня благополучно разрешилась ситуация, которая была на нашем контроле восемь месяцев. На Родину из Турции вернулась малышка Николь, которую в октябре прошлого года мама родила и оставила в аэропорту Антальи», — написала она в Telegram-канале.
Омбудсмен также выразила слова благодарности за проявленную помощь в этом деле представителям российских МИД и Минпросвещения, правительству Московской области и другим профильным ведомства.
«Будем и дальше сопровождать малышку. Надеюсь, теперь у неё всё будет хорошо», — подчеркнула Львова-Белова.
Как KP.RU писал ранее, 18-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина получила 15 лет тюрьмы за то, что оставила новорожденного младенца в аэропорту Антальи.