Симоньян открыла гала-премьеру снятого Кеосаяном фильма

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян открыла гала-премьеру полнометражного художественного фильма «Семь дней Петра Семеныча». Съемками ленты руководил ее супруг, режиссер Тигран Кеосаян, который также является президентом первого фестиваля «Евразия-Кинофест».
Перед показом картины журналистка со сцены поприветствовала гостей, собравшихся на кинопремьере.
— Спасибо вам всем, что вы сегодня с нами. Это в рамках фестиваля спецпоказ крайнего фильма Тиграна. Я специально говорю крайнего. Потому что последний, значит, больше ничего не будет. А мы все, конечно, живем надеждой, что Тигран проснется и снимет еще прекрасный фильм, и не один, — высказалась Симоньян.
Она добавила, что новый фильм Кеосаяна посвящен человеку, взрослому возрасту и старому Адлеру, передает РИА Новости.
6 мая Маргарита Симоньян рассказала, что каждый день бывает в больнице у Кеосаяна, который продолжает находиться в коме. Журналистка отметила, что по-прежнему не может спокойно смотреть на фотографии супруга или заходить в его кабинет. Врач-невролог, руководитель реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров рассказал «Вечерней Москве», есть ли у Тиграна Кеосаяна шанс выйти из комы после клинической смерти.