Симоньян открыла гала-премьеру снятого Кеосаяном фильма

— Спасибо вам всем, что вы сегодня с нами. Это в рамках фестиваля спецпоказ крайнего фильма Тиграна. Я специально говорю крайнего. Потому что последний, значит, больше ничего не будет. А мы все, конечно, живем надеждой, что Тигран проснется и снимет еще прекрасный фильм, и не один, — высказалась Симоньян.