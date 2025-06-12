Часть нашего культурного кода. В Минске отметили 100-летие присвоения Янке Купале звания народного поэта Беларуси

Актер Илья Крук, исполняющий роль Якима Сороки, заметил, что произведения Купалы как никогда актуальны. Купалу ставят в театрах по всей стране, экранизируют, читают и слушают с большим удовольствием. «Для меня имя народного поэта связано не только с литературой. Каждый раз, стоя на сцене, я смотрю в ложу, где литератор когда-то сидел, и думаю: неужели он действительно смотрел здесь спектакли. Это момент соприкосновения с историей и он вдохновляет. Казалось бы, прошло много времени, но мы все равно настолько близки к этой истории. И она неразрывно связана с нашим сегодня и завтра», — подытожил актер. −0-