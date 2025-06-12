Часть нашего культурного кода. В Минске отметили 100-летие присвоения Янке Купале звания народного поэта Беларуси

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничное мероприятие «100 ЯК народны», посвященное 100-летию присвоения Янке Купале звания народного поэта Беларуси, состоялось в Доме литератора, передает корреспондент БЕЛТА.
Праздник был организован Государственным литературным музеем Янки Купалы совместно с Союзом писателей Беларуси. Ученый секретарь литературного музея Галина Воронова отметила, что именно с Купалы и Коласа начинается наша национальная современная литература и поэзия. Их творчество повлияло на формирование современного белорусского языка и государственности, заложило основы национальной идентичности.
«Как у Великобритании есть Шекспир, у Италии — Данте, а у России — Пушкин, у белорусов есть Купала и Колас. Это гениальные творцы, лучшие друзья, которые поддерживали и дополняли друг друга», — добавила Галина Воронова.
По ее словам, на мероприятии музей представил уникальную выставку, которая знакомит с историей жизни народного поэта. Также гости праздника смогли услышать стихотворения о классике в исполнении членов Союза писателей Беларуси, неумирающие стихи самого Янки Купалы и произведения поэта в переводе на русский язык. Свою программу представили разные коллективы. Среди них и Национальный академический театр имени Янки Купалы, который показал отрывок из знаменитого спектакля «Паўлінка».
По мнению исполнительницы главной роли актрисы Анастасии Воронковой, Купала является частью белорусской культуры, страны, нации и культурного кода в целом. «С первого класса мы рука об руку идем вместе с нашим выдающимся белорусским песняром и его творчеством. Я бы даже сказала, что для нас это как маяк в открытом океане белорусской культуры», — добавила она.
«Быть Павлинкой очень ответственно, ведь я играю в серьезном и важном для театра и культуры спектакле, который имеет богатую историю. Но это моя самая главная и любимая роль, отправная точка в карьере, большой старт, который позволил мне двигаться вперед», — призналась Анастасия Воронкова.
Актер Илья Крук, исполняющий роль Якима Сороки, заметил, что произведения Купалы как никогда актуальны. Купалу ставят в театрах по всей стране, экранизируют, читают и слушают с большим удовольствием. «Для меня имя народного поэта связано не только с литературой. Каждый раз, стоя на сцене, я смотрю в ложу, где литератор когда-то сидел, и думаю: неужели он действительно смотрел здесь спектакли. Это момент соприкосновения с историей и он вдохновляет. Казалось бы, прошло много времени, но мы все равно настолько близки к этой истории. И она неразрывно связана с нашим сегодня и завтра», — подытожил актер. −0-