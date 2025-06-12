Обладателем Гран-при конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Маладзiчок-2025» стала Богдана Филиппович

Финал XI Открытого конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Маладзiчок-2025» прошел во Дворце культуры Молодечно в рамках XXIV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «МАЛАДЗЕЧНА-2025». За звание лучшего юного вокалиста и приз имени Олега Елисеенкова боролись 16 финалистов конкурса «Маладзічок-2025» в возрасте от 6 до 18 лет из разных уголков Беларуси и российского города Невель. Талантливых ребят оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и искусства Беларуси.