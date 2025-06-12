Обладателем Гран-при конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Маладзiчок-2025» стала Богдана Филиппович

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обладателем Гран-при XI Открытого конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Маладзiчок-2025» в Молодечно стала представительница Минска Богдана Филиппович, сообщили БЕЛТА во Дворце культуры Молодечно.
Богдана учится в детской школе искусств № 2 Минска. Педагог по вокалу — Алиса Шиманская. Девочка занимается народным и эстрадным пением. 11-летняя Богдана поет с 4 лет. Помогает подбирать репертуар и шьет наряды для выступлений мама. В финале конкурса «Маладзiчок-2025» конкурсантка исполнила песню «Замаўленне» (муз. Софии Артемьевой, Романа Юркова, сл. Софии Артемьевой, Ольги Филиппович).
Финал XI Открытого конкурса юных исполнителей эстрадной песни «Маладзiчок-2025» прошел во Дворце культуры Молодечно в рамках XXIV Национального фестиваля белорусской песни и поэзии «МАЛАДЗЕЧНА-2025». За звание лучшего юного вокалиста и приз имени Олега Елисеенкова боролись 16 финалистов конкурса «Маладзічок-2025» в возрасте от 6 до 18 лет из разных уголков Беларуси и российского города Невель. Талантливых ребят оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли известные деятели культуры и искусства Беларуси.
На конкурсе многое было в новинку: юные исполнители впервые в истории «Маладзічка» выступили в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси имени М. Я. Финберга, а обладателю Гран-при вручен приз имени Олега Елисеенкова. -0-