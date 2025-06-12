NIE: Более 310 человек погибли при крушении самолета в Индии

В результате крушения самолета Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India в городе Ахмадабад погибло более 310 человек. Об этом в четверг, 12 июня, сообщила газета New Indian Express.
— Полиция Ахмадабада подтвердила гибель всех 242 человек, находившихся на борту рейса Air India. По данным источников в полиции, еще 75 тел были обнаружены в апартаментах Atulyam Flats, где размещался персонал гражданской больницы в Мегани Нагаре, Ахмадабад, где потерпел крушение самолет, — передает газета.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что число погибших превысило отметку в 290 человек.
12 июня самолет Boeing 787−8 Dreamliner рухнул на жилой квартал Мелани, подняв в воздух большое облако черного дыма. Офицер индийской полиции сообщил, что воздушное судно упало на здание общежития для врачей. Представители индийских правоохранительных органов сообщили, что никто из 242 пассажиров упавшего на Ахмедабад борта не выжил. Позднее они доложили, что нашли двух выживших.
Один из них, 40-летний гражданин Велкобритании Вишваш Кумар Рамеш, находился в передней части борта на месте 11А. Мужчина рассказал, что спустя тридцать секунд после взлета услышал «громкий шум», а «затем самолет разбился».