Россиянам рассказали, как будут изымать бесхозные участки

В России обсуждается закон об изъятии бесхозных участков.
В России планируют ввести новый порядок изъятия заброшенных земельных участков и аварийных построек в населенных пунктах. Обсуждаемый законопроект предусматривает, что длительное отсутствие ухода за участком может стать основанием для его изъятия в пользу государства. Об этом сообщила юрист Илона Гуськова.
«Сейчас действительно обсуждается механизм изъятия неиспользуемых земельных участков и аварийных построек в населенных пунктах. Однако важно понимать, что процедура должна соответствовать действующему законодательству, а не проводиться произвольно. Есть несколько моментов, которые важно учитывать», — пояснила Гуськова в разговоре с aif.ru.
По словам эксперта, сегодня основаниями для изъятия участка могут быть его нецелевое использование (например, если земля для индивидуального жилищного строительства не застроена в установленные сроки), нарушение земельного законодательства (загрязнение территории, использование не по назначению) или признание постройки аварийной и опасной для окружающих по решению межведомственной комиссии. Новая инициатива, добавила Гуськова, предлагает расширить этот перечень: в список могут войти случаи, когда участок не обрабатывается более 3−5 лет, сильно зарос травой или завален мусором, а также если собственник не платит налоги и не отвечает на официальные уведомления.
Процедура изъятия по новому закону не будет быстрой. Как рассказала юрист, сначала чиновники выявляют заброшенный объект по жалобам или результатам рейдов, затем ищут собственника через государственные реестры и налоговые органы. Владельцу направляют письменное предупреждение с требованием привести участок в порядок — на это дается минимум полгода. Если реакции нет, местная администрация обращается в суд. В случае положительного решения участок может быть продан с торгов или передан государству. В отдельных случаях собственнику выплачивается рыночная стоимость участка.
Ранее россиян предупредили о штрафах за дачные заборы. Так, в России разрешается возводить глухие заборы на дачных участках только со стороны улицы, тогда как между соседними территориями рекомендуется устанавливать сетчатые ограждения высотой от 1,2 до 1,8 метра. Несоблюдение этих правил может повлечь за собой административную ответственность в некоторых субъектах Федерации. Как пояснил вице-президент Ассоциации юристов Владимир Кузнецов, для физических лиц предусмотрены штрафы в размере от одной до пяти тысяч рублей, а в некоторых регионах, таких как Московская область и Санкт-Петербург, сумма взыскания может достигать 10 тысяч рублей.