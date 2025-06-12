Россиянам рассказали, как будут изымать бесхозные участки

По словам эксперта, сегодня основаниями для изъятия участка могут быть его нецелевое использование (например, если земля для индивидуального жилищного строительства не застроена в установленные сроки), нарушение земельного законодательства (загрязнение территории, использование не по назначению) или признание постройки аварийной и опасной для окружающих по решению межведомственной комиссии. Новая инициатива, добавила Гуськова, предлагает расширить этот перечень: в список могут войти случаи, когда участок не обрабатывается более 3−5 лет, сильно зарос травой или завален мусором, а также если собственник не платит налоги и не отвечает на официальные уведомления.