Эксперт о милитаризации Европы: ЕС из экономического проекта превращается в военный

«Милитаризация превращает Евросоюз из экономического проекта в военный. Это происходит на фоне страха, что Европа останется без НАТО и поддержки Соединенных Штатов. И приходится выбирать танки, а не экономическое развитие, — подчеркнул Александр Тищенко. — Это уже просто паника. Милитаризация свидетельствует о панике в рядах политиков Евросоюза. Они привыкли, что этот “райский сад”, который они делали из Европы, оплачивала Америка. Но США настолько погрязли в долгах, что подумывают о том, как сбросить лишний балласт. И этим балластом как раз оказывается Европа».