Эксперт о милитаризации Европы: ЕС из экономического проекта превращается в военный

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милитаризация превращает Евросоюз из экономического блока в военный. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразил эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко.
«Евросоюз уже пережил себя экономически, исторически и политически. Идеи, которые изначально закладывались в Евросоюз, сегодня уходят на второй план. Дело в том, что невозможно совмещать милитаризацию и социальную политику», — сказал Александр Тищенко. Эксперт отметил, что проводить милитаризацию можно лишь за счет простых граждан, сокращая уровень жизни и социальные блага. В некоторых странах ЕС уже стали сокращать социальные выплаты прежде всего пенсионерам.
Тищенко: Запад сегодня далеко отстал от тех, кого называл странами третьего мира.
«Милитаризация превращает Евросоюз из экономического проекта в военный. Это происходит на фоне страха, что Европа останется без НАТО и поддержки Соединенных Штатов. И приходится выбирать танки, а не экономическое развитие, — подчеркнул Александр Тищенко. — Это уже просто паника. Милитаризация свидетельствует о панике в рядах политиков Евросоюза. Они привыкли, что этот “райский сад”, который они делали из Европы, оплачивала Америка. Но США настолько погрязли в долгах, что подумывают о том, как сбросить лишний балласт. И этим балластом как раз оказывается Европа».
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента. -0-