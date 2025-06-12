В Туркменистане пламя кратера «Врата ада» начало слабеть

Пламя газового кратера «Врата ада», который расположен в Туркменистане, начало слабеть после 54 лет существования достопримечательности, пишет Interesting Engeneering.
«Одна из самых знаковых достопримечательностей Туркменистана, печально известные “Врата ада”, огненный кратер природного газа, который бушевал более полувека, наконец начал терять свой пар, по словам ученых, наблюдающих за этим метом», — сказано в материале.
Как отмечают исследователи, снижение активности пламени связано с исчерпанием большей части горючего газа в кратере.
«Врата ада» образовались в 1971 году, когда геологи разрабатывали меторождение природного газа в Туркменской ССР. Во время раскопок они обнаружили подземную полость, заполненную газом. Впоследствии в нее обвалились верхние слои грунта. Кроме того, в полость провалилась буровая вышка и оборудование. Обошлось без жертв.
Тем не менее из образовавшейся воронки стали выходить метан и сероводород, которые были опасны для местного населения и животных. Геологи решили поджечь газы. Они рассчитывали, что месторождение выгорит через несколько недель. Тем не менее этого не произошло.