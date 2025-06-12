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Путин исполнил мечту мальчика, помогающего участникам СВО

В четыре года у Максима нашли онкологическое заболевание, которое сейчас находится в ремиссии.

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Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин исполнил мечту девятилетнего мальчика Максима Осадчего из Ростовской области, подписав ему знамя, передает РИА Новости со ссылкой на маму ребенка Наталью.

Мальчик в возрасте четырех лет столкнулся с онкологией, сейчас он находится в ремиссии. По словам матери, он поддерживает бойцов спецоперации, поэтому подпись знамени Путиным была его мечтой.

Наталья отметила, что Максим после начала СВО сам проявил интерес к происходящему и предложил свою помощь. Вместе с родителями он отправляет посылки военным, плетет маскировочные сети, делает сухой душ и даже готовит еду.

«Максим всегда хотел, чтобы знамя подписал Владимир Владимирович Путин, потому что там все войско русское, а верховного главнокомандующего не хватало», — рассказала женщина.

Ранее Путин пообещал дать звание Героя РФ посмертно командиру Алексею Ищенко, погибшему у Днепра.