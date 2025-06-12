Путин исполнил мечту мальчика, помогающего участникам СВО

Российский лидер Владимир Путин исполнил мечту девятилетнего мальчика Максима Осадчего из Ростовской области, подписав ему знамя, передает РИА Новости со ссылкой на маму ребенка Наталью.
Мальчик в возрасте четырех лет столкнулся с онкологией, сейчас он находится в ремиссии. По словам матери, он поддерживает бойцов спецоперации, поэтому подпись знамени Путиным была его мечтой.
Наталья отметила, что Максим после начала СВО сам проявил интерес к происходящему и предложил свою помощь. Вместе с родителями он отправляет посылки военным, плетет маскировочные сети, делает сухой душ и даже готовит еду.
«Максим всегда хотел, чтобы знамя подписал Владимир Владимирович Путин, потому что там все войско русское, а верховного главнокомандующего не хватало», — рассказала женщина.
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