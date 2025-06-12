«Нужна синергия власти, инвесторов и собственников». Кушнаренко о развитии Нарочанского края

«Все должно быть удобно, максимально продумано и по-современному. Представьте себя на месте туриста. Придя на пляж, он должен понимать, где в городе гостиница, где кафе или где можно поиграть в пляжный волейбол. Все объекты спортивной и туристической сферы нужно увязывать с возможностями города, пляжной зоны в комплексе тех услуг, которые можете предоставить. У города огромный потенциал», — отметил он.