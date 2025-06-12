«Нужна синергия власти, инвесторов и собственников». Кушнаренко о развитии Нарочанского края

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для развития Нарочанского края нужна синергия власти, инвесторов и собственников. Это отметил председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко, посещая туристические объекты в Мядельском районе, передает корреспондент БЕЛТА.
На территории Минской области находится одна из самых известных курортных зон Беларуси — Нарочанский край, который ежегодно привлекает десятки тысяч туристов из разных стран мира. Только в прошлом году объекты Национального парка «Нарочанский» посетили более 80 тыс. гостей из Беларуси, стран СНГ, дальнего зарубежья. Нарочью смогли полюбоваться даже филиппинские туристы. Для дальнейшего развития и популяризации региона нужна качественная и достойная инфраструктура.
В 2024 году был разработал комплекс мероприятий по развитию Нарочанского региона, который включает не только информационные и событийные мероприятия, но и реализацию ряда проектов по укреплению материально-технической базы объектов и прилегающей к ним инфраструктуры. Часть из них уже реализована. Так, в Мяделе был полностью обновлен пляж на озере Мястро, в городе открылся современный бассейн, удачно дополнивший имеющиеся спортивные объекты, значительно укрепилась материально-техническая база санаторных учреждений.
Чтобы оценить, как реализуются мероприятия по развитию уникального региона, председатель Минского облисполкома отправился в Мядельский район с рабочей поездкой. В райцентре он посетил гостиницу, физкультурно-оздоровительный центр, новый пляж и зону отдыха у воды, получившую название «Свое место».
«Все должно быть удобно, максимально продумано и по-современному. Представьте себя на месте туриста. Придя на пляж, он должен понимать, где в городе гостиница, где кафе или где можно поиграть в пляжный волейбол. Все объекты спортивной и туристической сферы нужно увязывать с возможностями города, пляжной зоны в комплексе тех услуг, которые можете предоставить. У города огромный потенциал», — отметил он.
Глава области посетил санатории «Спутник», «Нарочь», «Сосны», оценил материально-техническую базу здравниц, познакомился с перспективами их развития. В экскурсионно-туристическом комплексе «Аптекарский сад» председатель облисполкома посадил на Аллее почетных гостей яблоню.
О том, как меняется курортная зона Мядельского района, что уже сделано, а на что еще необходимо обратить внимание и направить средства, говорилось на пленарном заседании по итогам рабочей поездки, в котором приняло участие руководство Управления делами при Президенте Республики Беларусь.
Алексей Кушнаренко отметил, что Нарочанский край нужно и далее развивать. «Здесь необходимы усилия всех органов исполнительной власти, инвесторов и непосредственно собственников для того, чтобы был максимальный эффект общей синергии, чтобы те возможности, которые здесь есть, раскрывались в полной мере», — подчеркнул глава региона.
По его мнению, о Нарочанском крае нужно как можно больше рассказывать как в официальных СМИ, так и подключить к информационной работе блогеров с большим количеством подписчиков, которые бы за счет нестандартного подхода привлекли к туристической жемчужине Беларуси внимание молодежи.
«Главное, чтобы не было статичности. Важны суть и эффективность мероприятия», — резюмировал Алексей Кушнаренко.
Председатель Миноблисполкома поставил задачу разработать региональную программу развития Нарочанского края на пять лет, включив в нее масштабные имиджевые проекты, который привлекут еще больше внимания к региону. -0-