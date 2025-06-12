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Губернатор Калифорнии Ньюсом назвал Трампа диванным критиком

Ньюсом недоволен тем, что Трамп приказал двум тысячам бойцов Нацгвардии Калифорнии выйти на улицы.

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Источник: Комсомольская правда

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом прокомментировал один из постов президента Соединненых Штатов Дональда Трампа и на весь Интернет назвал американского лидера диванным критиком.

«Американский диванный критик», — написал глава штата в социальной сети Х.

Ньюсом оказался крайне недоволен тем, что Трамп, не посоветовавшись с руководителями правоохранительных органов штата, приказал двум тысячам бойцов Нацгвардии Калифорнии выйти на улицы, дабы противостоять митингующим.

«Незаконно и без причины. Это наглое злоупотребление властью», — уверен спикер.

Как KP.RU писал ранее, Гэвин Ньюсом уже не первый раз комментирует действия 47-ого лидера США. Так, к примеру, губернатор Калифорнии уже успел упрекнуть Дональда Трампа в безрассудности и аморальности.