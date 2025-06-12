Парад дружбы и «Мозаика культур»: в Казанском Кремле отметили День России

В День России на территории Казанского Кремля состоялся традиционный Парад дружбы народов. Мероприятие объединило представителей порядка 50 национальностей. Участники парада прошли от Спасской башни до башни Сююмбике. Около мечети Кул Шариф во дворе Присутственных мест прошел этнокультурный фестиваль «Мозаика культур».Участников мероприятия поздравил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Кадры Парада дружбы народов и «Мозаики культур» — в нашем фоторепортаже.