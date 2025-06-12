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Концерт ко Дню России посетили более 70 тысяч человек

МВД: концерт ко Дню России посетили более 70 тысяч москвичей и гостей столицы.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Более 70 тыс москвичей и гостей столицы посетили концерт ко Дню России, правонарушений не допущено, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В Москве на Красной площади накануне состоялся праздничный концерт, посвященный Дню России. Его посетили более 70 тысяч москвичей и гостей столицы», — говорится в сообщении в Telegram-канале Волк.

Представитель МВД отметила, что сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из других правоохранительных ведомств в полном объеме обеспечили охрану общественного порядка на этом мероприятии. Правонарушений не допущено, заключила Волк.