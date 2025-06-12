Врач развеяла миф об опасности мороженого с кофеином для детей

Мороженое с кофеином и таурином не опасно для детей.
Депутатов Госдумы обеспокоило появление на рынке мороженого с кофеином и таурином, однако нутрициолог и терапевт Надежда Чернышова заявила, что опасения по поводу вреда таких продуктов для детей преувеличены. По ее мнению, концентрации активных веществ в подобном мороженом не представляют угрозы здоровью несовершеннолетних.
«С точки зрения здравого смысла вряд ли в мороженом есть угрожающие здоровью концентрации данных веществ. Проблема кажется надуманной», — рассказала Чернышова в беседе с «Ридусом».
Ранее председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой уделить особое внимание фактам продажи мороженого с кофеином и таурином несовершеннолетним. Лантратова предложила Колокольцеву усилить контроль за соблюдением законодательства и принять меры по предотвращению подобных нарушений, пишет RT.