Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач развеяла миф об опасности мороженого с кофеином для детей

Депутатов Госдумы обеспокоило появление на рынке мороженого с кофеином и таурином, однако нутрициолог и терапевт Надежда Чернышова заявила, что опасения по поводу вреда таких продуктов для детей преувеличены. По ее мнению, концентрации активных веществ в подобном мороженом не представляют угрозы здоровью несовершеннолетних.

Как создавалась новая Россия

Мороженое с кофеином и таурином не опасно для детей.

Депутатов Госдумы обеспокоило появление на рынке мороженого с кофеином и таурином, однако нутрициолог и терапевт Надежда Чернышова заявила, что опасения по поводу вреда таких продуктов для детей преувеличены. По ее мнению, концентрации активных веществ в подобном мороженом не представляют угрозы здоровью несовершеннолетних.

«С точки зрения здравого смысла вряд ли в мороженом есть угрожающие здоровью концентрации данных веществ. Проблема кажется надуманной», — рассказала Чернышова в беседе с «Ридусом».

Ранее председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву с просьбой уделить особое внимание фактам продажи мороженого с кофеином и таурином несовершеннолетним. Лантратова предложила Колокольцеву усилить контроль за соблюдением законодательства и принять меры по предотвращению подобных нарушений, пишет RT.