Врач развеяла миф об опасности мороженого с кофеином для детей

Депутатов Госдумы обеспокоило появление на рынке мороженого с кофеином и таурином, однако нутрициолог и терапевт Надежда Чернышова заявила, что опасения по поводу вреда таких продуктов для детей преувеличены. По ее мнению, концентрации активных веществ в подобном мороженом не представляют угрозы здоровью несовершеннолетних.