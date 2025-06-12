Прошли похороны трагически ушедшего из жизни 40-летнего вахтовика из Башкирии

В селе Зигаза Белорецкого района Башкирии прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции рядовым Айдаром Гариповым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Айдар Амирович родился в 1984 году в Белорецке. Сначала жил и учился в селе Железнодорожный, затем с семьей переехал в село Зигаза, где окончил 11 классов местной средней школы.
Трудился вахтовым методом. В прошлом году мужчина подписал контракт с российским Министерством обороны и отправился служить в зону СВО.
— По словам родственников, Айдар Амирович был добрым, веселым, отзывчивым, никому не отказывал в помощи. Увлекался рыбалкой. Выражаем искренние соболезнования маме, сестре, всем родным и близким Айдара Гарипова. Разделяем боль и горечь утраты, — заявили в администрации Белорецкого района.
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