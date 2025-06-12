Появилось сообщение пилота Boeing 787, переданное перед крушением в Индии

Пилот самолета Boeing 787 Dreamliner, который потерпел крушение в Индии, предупредил диспетчеров о неполадках за несколько секунд до авиакатастрофы, пишет The Telegraph.
«Mayday, нет тяги, теряет мощность, не может подняться», — сообщил пилот Сумит Сабхарвал, у которого было 8200 часов налета.
Напомним, Boeing 787 упал сразу после взлета из аэропорта Ахмедабада 12 июня. Лайнер направлялся в Лондон. На борту воздушного судна находились 169 индийцев, 53 британца, семь португальцев и один канадец.
Впоследствии появилась информация, что один пассажир самолета выжил. Им оказался гражданин Великобритании Рамеш Вишвашкумар.