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Появилось сообщение пилота Boeing 787, переданное перед крушением в Индии

У пилота самолета, который потерпел крушение в Индии, было 8200 часов налета.

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Источник: Аргументы и факты

Пилот самолета Boeing 787 Dreamliner, который потерпел крушение в Индии, предупредил диспетчеров о неполадках за несколько секунд до авиакатастрофы, пишет The Telegraph.

«Mayday, нет тяги, теряет мощность, не может подняться», — сообщил пилот Сумит Сабхарвал, у которого было 8200 часов налета.

Напомним, Boeing 787 упал сразу после взлета из аэропорта Ахмедабада 12 июня. Лайнер направлялся в Лондон. На борту воздушного судна находились 169 индийцев, 53 британца, семь португальцев и один канадец.

Впоследствии появилась информация, что один пассажир самолета выжил. Им оказался гражданин Великобритании Рамеш Вишвашкумар.