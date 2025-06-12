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На месте крушения пассажирского самолета в Индии извлечены 265 тел погибших

Число жертв может увеличиться, так как воздушное судно упало на территории жилого района.

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Источник: Комсомольская правда

Спасатели извлекли из-под завалов на западе Индии не менее 265 тел погибших в крушении пассажирского самолета Boeing 787 Dreamliner. Как сообщает представитель полиции Ахмедабада Канан Десаи, тела доставлены в центральную больницу города.

«Согласно полученному нами отчету, в больницу доставлены тела 265 человек», — сообщил спикер.

Напомним, что данное ЧП произошло 12 июня. Извлечение тел погибших в авиакатастрофе почти завершено. Однако правоохранители уже сообщали о том, что число жертв может увеличиться, так как воздушное судно упало на территории жилого района. О точном количестве погибших будет известно после проведения ДНК-экспертиз.

Как KP.RU писал ранее, в сети появились кадры общежития для медиков в индийском Ахмадабаде, на которое упал Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India.