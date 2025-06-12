На месте крушения пассажирского самолета в Индии извлечены 265 тел погибших

Напомним, что данное ЧП произошло 12 июня. Извлечение тел погибших в авиакатастрофе почти завершено. Однако правоохранители уже сообщали о том, что число жертв может увеличиться, так как воздушное судно упало на территории жилого района. О точном количестве погибших будет известно после проведения ДНК-экспертиз.