На месте крушения пассажирского самолета в Индии извлечены 265 тел погибших

Спасатели извлекли из-под завалов на западе Индии не менее 265 тел погибших в крушении пассажирского самолета Boeing 787 Dreamliner. Как сообщает представитель полиции Ахмедабада Канан Десаи, тела доставлены в центральную больницу города.
«Согласно полученному нами отчету, в больницу доставлены тела 265 человек», — сообщил спикер.
Напомним, что данное ЧП произошло 12 июня. Извлечение тел погибших в авиакатастрофе почти завершено. Однако правоохранители уже сообщали о том, что число жертв может увеличиться, так как воздушное судно упало на территории жилого района. О точном количестве погибших будет известно после проведения ДНК-экспертиз.
Как KP.RU писал ранее, в сети появились кадры общежития для медиков в индийском Ахмадабаде, на которое упал Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India.