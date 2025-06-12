Около 300 погибших и выживший пассажир: что известно о крушении самолета в Индии

12 июня пассажирский самолет Boeing 787−8 Dreamliner авиакомпании Air India разбился в жилом районе Мелани вблизи аэропорта города Ахмадабад в Индии. Воздушное судно следовало в Лондон и было заправлено большим количеством топлива, что могло усилить взрыв. Подробности — в материале «Вечерней Москвы».
Как произошло крушение.
После взлета воздушное судно не успело набрать достаточную высоту, спустя 30 секунд пребывания в воздухе начало падать и приземлилось со взрывом, подняв в воздух большое облако черного дыма. Судя по задранному носу самолета, пилоты пытались поднять судно и смягчить посадку. Офицер индийской полиции уточнил, что борт рухнул на обеденную зону общежития медицинского колледжа имени Байрамджи Джиджибхой.
Последствия катастрофы.
Спустя 2−3 минуты после крушения самолета полиция, пожарные автомобили и кареты скорой помощи прибыли на место происшествия. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибло около 317 человек — это число оказалось больше, чем количество пассажиров судна, поскольку оно упало на общежитие. СМИ сообщили, что после случившегося по меньшей мере 50 студентов индийского медицинского колледжа доставили в медицинские учреждения, также как минимум пять учащихся числятся пропавшими без вести.
Полиция Ахмадабада сообщила, что в результате крушения все пассажиры самолета погибли, но позднее стало известно о двух выживших. Затем СМИ писали только об одном выжившем пассажире — 40-летнем гражданине Великобритании Вишваш Кумар Рамеше. Он рассказал, что спустя всего тридцать секунд после взлета услышал «громкий шум», а затем самолет разбился.
— Когда я встал, вокруг меня были тела. Я испугался. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу, — отметил британец.
Он добавил, что летел в передней части судна на месте 11А.
Бхуми Чаухан, одна из пассажирок рейса, которая опоздала на него на 10 минут из-за пробок, рассказала, что была совершенно опустошена, узнав о гибели большей части пассажиров воздушного судна. Она также поблагодарила индуистское божество Ганпати Баппа за свое спасение, передает телеканал Republic TV.
Возможные причины крушения.
По словам экспертов, опрошенных индийскими СМИ, причиной авиакатастрофы могли стать многочисленные столкновения с птицами, которые могли привести к потере мощности обоих двигателей самолета.
Российский летчик 1-го класса, капитан А-32 Андрей Литвинов в беседе с «Вечерней Москвой» предположил, что самолет разбился из-за потери тяги и отказа двигателя сразу после взлета. При этом летчик подчеркнул, что какие-либо выводы делать на данный момент рано, и рекомендовал ждать первых официальных заключений по факту случившегося.
Реакция России.
Генконсульство России в Мумбаи сообщило, что, по предварительной информации, на борту упавшего в Ахмадабаде самолета не было россиян.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди, а также своему коллеге Драупади Мурму в связи с произошедшей авиакатастрофой.