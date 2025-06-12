Около 300 погибших и выживший пассажир: что известно о крушении самолета в Индии

Спустя 2−3 минуты после крушения самолета полиция, пожарные автомобили и кареты скорой помощи прибыли на место происшествия. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибло около 317 человек — это число оказалось больше, чем количество пассажиров судна, поскольку оно упало на общежитие. СМИ сообщили, что после случившегося по меньшей мере 50 студентов индийского медицинского колледжа доставили в медицинские учреждения, также как минимум пять учащихся числятся пропавшими без вести.