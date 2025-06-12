Помогло усердие. Получившие на ЦЭ по 100 баллов лицеисты ВГУ рассказали, как выдержали экзамен

Евгений на ЦЭ сдавал математику. Точные науки он полюбил классе в восьмом, когда стал изучать предмет на более углубленном уровне, а учитель по физике предложил воспитаннику замахнуться на олимпиаду. Школьник показал себя хорошо на районном и областном этапе, вышел на республиканский, но там свой успех ему повторить не удалось. «Я считаю, что для меня тогда было важно стать участником республиканской олимпиады по физике, чтобы почувствовать уровень и поверить в свои силы. Даже без диплома лауреата мне было приятно, чего я достиг. О лицее ВГУ узнал в девятом классе и решил — буду поступать, потому что это прямая дорога в вуз. Конечно, пришлось пройти вступительные экзамены, было непросто, но я и здесь справился», — рассказал выпускник, выбравший в лицее физико-математическое направление.