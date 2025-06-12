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Помогло усердие. Получившие на ЦЭ по 100 баллов лицеисты ВГУ рассказали, как выдержали экзамен

Евгений на ЦЭ сдавал математику. Точные науки он полюбил классе в восьмом, когда стал изучать предмет на более углубленном уровне, а учитель по физике предложил воспитаннику замахнуться на олимпиаду. Школьник показал себя хорошо на районном и областном этапе, вышел на республиканский, но там свой успех ему повторить не удалось.

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12 июня, Витебск /Алеся Пушнякова — БЕЛТА/. Учащиеся лицея Витебского государственного университета имени П. М. Машерова (ВГУ) — юные математик Евгений Левошкин и гуманитарий Варвара Фокина на централизованном экзамене (ЦЭ) по выбранным предметам получили высшие баллы. Ребята рассказали корреспонденту БЕЛТА, как готовились к испытанию, насколько задания оказались посильными и куда абитуриенты планируют поступать с такими представительными оценками.

Евгений на ЦЭ сдавал математику. Точные науки он полюбил классе в восьмом, когда стал изучать предмет на более углубленном уровне, а учитель по физике предложил воспитаннику замахнуться на олимпиаду. Школьник показал себя хорошо на районном и областном этапе, вышел на республиканский, но там свой успех ему повторить не удалось. «Я считаю, что для меня тогда было важно стать участником республиканской олимпиады по физике, чтобы почувствовать уровень и поверить в свои силы. Даже без диплома лауреата мне было приятно, чего я достиг. О лицее ВГУ узнал в девятом классе и решил — буду поступать, потому что это прямая дорога в вуз. Конечно, пришлось пройти вступительные экзамены, было непросто, но я и здесь справился», — рассказал выпускник, выбравший в лицее физико-математическое направление.

Все два года обучения он интенсивно изучал программу старшей школы. «У нас преподавали профильные предметы на повышенном уровне, и мне для подготовки к ЦЭ хватило только того, что давали на уроках педагоги. К репетиторам я не обращался, а усердно занимался на протяжении старших классов. На экзамен шел если не с уверенностью, что получу 100 баллов, то с верой, что точно со всем справлюсь. На самом испытании не волновался. Мне удалось собраться с мыслями и сделать все на отлично», — признался молодой человек.

По поводу сложности заданий на ЦЭ Евгений сказал одно — все решаемо. «Было несколько задач, где нужно было внимательно вчитаться в условия, чтобы дать точный ответ, и я старался сконцентрироваться на этом — понять и сделать. Ни разу не возникло сомнения в способах решения, потому что все хорошо изучил в лицее», — отметил он.

О своей первой покоренной «сотне» он сразу после получения результатов ЦЭ сообщил родителям и директору лицея Наталье Щегловой, которая преподавала у него математику. И родные, и педагог отметили, что не сомневались в его успехе.

Евгений рассказал, что планирует поступать в ВГУ по тому же направлению, что осваивал в лицее. Его привлекла специализация на стыке наук — IT-технологии в медицине. Юный математик и будущий программист уже узнавал, где пригодятся его знания и диплом, и рассказал, что специалисты данного профиля могут создавать программное обеспечение для высокотехнологичного медицинского оборудования. К тому же его дядя работает в сфере здравоохранения, так что Евгению будет с кем проконсультироваться.

В поступлении в вуз лицеист почти не сомневается, ведь кроме 100-балльного сертификата по ЦЭ у него есть диплом I степени университетской олимпиады, и витебчанин будет проходить по отдельному конкурсу среди победителей такого же испытания, к тому же без вступительных экзаменов.

Варвара Фокина показала высокие результаты по двум ЦЭ — истории Беларуси и русскому языку, получив соответственно 99 и 100 баллов. «Я очень усердно готовилась к экзаменам на протяжении всего года, посещала факультативы, где мы закрепляли пройденное. На ЦЭ я особо не волновалась, только по истории Беларуси у меня были небольшие сомнения, и это сказалось на итоговом результате. Теперь я запомнила и вопрос, ставший для меня камнем преткновения, и ответ на него на всю жизнь», — рассказала девушка.

В русском языке Варвара была уверенна на все сто, а соответствующие баллы это подтверждают. «Когда я выходила после экзаменов, то старалась сразу же отвлечься, чтобы освободить мысли и снять стресс. Мы с одноклассницей сдавали одни и те же предметы, и после испытаний, когда шли домой, говорили на отвлеченные темы. Да, напряжение чувствовалось, но скорее это было желание все сдать так, чтобы порадоваться самой. А потом я даже записала на видео свою реакцию, когда смотрела результаты ЦЭ по русскому. Друзья сказали, что у меня просто глаза расширились и стали огромные, когда я поняла, что получила 100 баллов», — поделилась воспоминаниями лицеистка.

Варвара выбрала специальность, связанную с дизайном. Она училась в художественной школе и решила стать профессионалом, который будет работать над точными, четкими проектами, созданными с математической точностью и скрупулезностью — это как раз качества, которые присущи самой витебчанке. -0-