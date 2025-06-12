Российского борца Биляла Махова лишили двух медалей ЧМ за допинг

Согласно данным Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), запрещенные препараты были обнаружены в пробе спортсмена от 10 марта 2015 года. В связи с этим Махова дисквалифицировали на четыре года и аннулировали его достижения за период с 10 января 2015-го по 27 января 2020-го. В 2015 года спортсмен получил бронзу в вольной и греко-римской борьбе на чемпионате мира в Лас-Вегасе.