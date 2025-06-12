Российского борца Биляла Махова лишили двух медалей ЧМ за допинг

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Билял Махов лишился двух бронзовых медалей чемпионата мира 2015 года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).
Согласно данным Московской антидопинговой лаборатории (LIMS), запрещенные препараты были обнаружены в пробе спортсмена от 10 марта 2015 года. В связи с этим Махова дисквалифицировали на четыре года и аннулировали его достижения за период с 10 января 2015-го по 27 января 2020-го. В 2015 года спортсмен получил бронзу в вольной и греко-римской борьбе на чемпионате мира в Лас-Вегасе.
Отметим, 37-летний Махов является призером Олимпийских игр 2012 года в вольной борьбе в весовой категории до 120 кг, ему присудили золото после дисквалификации Давита Модзманашвили из Грузии и Артура Таймазова из Узбекистана.
Ранее Махов уже был дисквалифицирован по решению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на четыре года, после того как его проба на гормон роста зимой 2020 года оказалась положительной.