Массовый сбой интернет сервисов экосистемы Google произошел во всем мире 12 июня

В четверг, 12 июня, российские пользователи заявили о том, что некоторые популярные интернет-сервисы, в том числе и экосистемы Google, перестали работать. Однако подобный массовый сбой произошел не только в России, но и по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.