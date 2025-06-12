Массовый сбой интернет сервисов экосистемы Google произошел во всем мире 12 июня

В четверг, 12 июня, российские пользователи заявили о том, что некоторые популярные интернет-сервисы, в том числе и экосистемы Google, перестали работать. Однако подобный массовый сбой произошел не только в России, но и по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Пользователи массово жалуются на сбои в таких приложениях, как Google, Spotify, Snapchat, HighLevel, Box, OpenAI, Discord, Twitch и других. Больше всего жалоб от российских абонентов приходит из Свердловской, Нижегородской, Тюменской и Новосибирской областей, а также из Санкт-Петербурга и Москвы.
Как KP.RU писал ранее, 10 июня 2025 года крупный сбой затронул работу популярного чат-бота с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT 10 июня 2025 года. Наибольшее число сообщений о неполадках поступило из Нидерландов, Великобритании и Японии.