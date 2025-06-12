Число случаев редкого рака аппендикса выросло среди миллениалов

Редкий рак аппендикса стал более распространенным среди представителей последних поколений, следует из исследования, которое опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.
Так, среди представителей поколения X (родившиеся с 1965 по 1980 год) уровень заболеваемости в два-три раза выше, чем среди их предшественников. А среди старших миллениалов, родившихся в 1980-х, тот же показатель выше более чем в четыре раза.
Отмечается, что рак аппендикса диагностируют всего у 1−2 человек на миллион, при этом половину из этих случаев выявляют уже на поздник стадиях развития заболевания.
К повышенному риску развитию некоторых видов рака желудочно-кишечного тракта приводит, в частности, алкоголь.
Ранее сообщалось, что в США разработали вакцину против рака поджелудочной железы.