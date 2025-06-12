Младенца, которого мать пыталась оставить в аэропорту Антальи, вернули в Россию

Позднее дипломаты попросили ее о содействии в возвращении девочки в Россию, и 12 июня она прибыла в страну. Мария Львова-Белова выразила благодарность Министерству иностранных дел, Министерству просвещения России, а также правительству Московской области и другим профильным ведомствам за помощь, об этом она написала в своем Telegram-канале.