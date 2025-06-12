Младенца, которого мать пыталась оставить в аэропорту Антальи, вернули в Россию

Девочку Николь, которую мать оставила в аэропорту Антальи в октябре 2024 года, вернули в Россию. Об этом в четверг, 12 июня, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
— На Родину из Турции вернулась малышка Николь — в октябре прошлого года мама родила и оставила ее в аэропорту Антальи. Женщину задержали и возбудили уголовное дело. А девочку поместили в местную больницу. В Генконсульстве России в Анталье ребенку оформили свидетельство о рождении и российское гражданство, — сообщила омбудсмен.
Позднее дипломаты попросили ее о содействии в возвращении девочки в Россию, и 12 июня она прибыла в страну. Мария Львова-Белова выразила благодарность Министерству иностранных дел, Министерству просвещения России, а также правительству Московской области и другим профильным ведомствам за помощь, об этом она написала в своем Telegram-канале.
13 октября 2024 года 18-летняя россиянка родила ребенка в туалете для людей с ограниченными возможностями в аэропорту Антальи и оставила его в помещении. Младенца, пролежавшего в одиночестве более десяти минут, обнаружили уборщики. Позднее мать ребенка заявила, что не знала о беременности из-за лишнего веса. 16 октября стало известно, что бросить ребенка девушке предложила собственная мать.