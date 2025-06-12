Чемпионат мира по ММА в 2026 году проведут в Туле

Чемпионат мира по смешанным единоборствам (ММА) пройдет в следующем году на территории Тулы, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
«В 2026 году в Туле пройдет чемпионат мира по ММА и первенство мира среди юниоров по ММА», — отметил он.
Первый чемпионат мира по ММА, прошедший под эгидой новой международной федерации, прошел в прошлом году в Ханты-Мансийске.
Ранее стало известно, что российский боец смешанного стиля Азамат Мурзаканов победил бразильца Рибейро на турнире UFC.
Поединок завершился досрочно в первом раунде техническим нокаутом.