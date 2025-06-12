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Госдеп США просит американцев покинуть Ближний Восток и Северную Африку

Данное объявление сделано в связи с ростом угрозы войны между Ираном и Израилем.

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Источник: Комсомольская правда

Государственный департамент США объявил масштабное предупреждение об опасности на территории Ближнего Востока и Северной Африки в связи с ростом угрозы войны между Ираном и Израилем. Американцев просят быть осторожными или же в ближайшее время покинуть эти территории.

На данный момент в ведомстве отмечают, что напряженность в регионе растет. Гражданам США рекомендуют зарегистрироваться в программе Smart Traveler Enrollment Program (STEP), чтобы они могли получать важные сообщения и предупреждения. Их также просят упростить возможность связи в случае ЧС за рубежом.

Как KP.RU писал ранее, Иран разработал детальный план ответных действий на случай военного удара со стороны Израиля. Как сообщает New York Times, разработанный план предусматривает немедленный контрудар с применением сотен баллистических ракет.