В «Пари НН» объяснили уход тренера Ганчаренко частичным выполнением задач

Виктор Ганчаренко оставил пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» в связи с неполным выполнением поставленных перед командой задач, сообщил гендиректор команды Давид Мелик-Гусейнов.
«Перед клубом и командой ставились задачи, которые были выполнены частично», — приводит его слова ТАСС.
По словам Мелика-Гусейнова, под началом Ганчаренко команда «по каким-то критериям прибавляла», однако пока ее судьба в отношении следующего сезона неизвестна.
Об уходе Гончаренко в «Пари НН» рассказали 12 июня. В Telegram-канале клуба сообщалось, что команду также покинули помощники тренера Александр Ермакович, Руслан Зубик и Андреа Бьянки.
Отметим, Гончаренко был тренером в «Пари НН» с октября 2024 года. Под его руководством команда провела 22 матча, одержала шесть побед, четыре раза сыграла вничью и уступила в 12 встречах.
Команда «Пари НН» заняла 13-е место по итогам сезона Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Пари НН» уступил «Сочи» (2:1, 1:3). Де-факто команда покинула элитный дивизион, но, вероятно, сохранит место в премьер-лиге из-за снявшихся с чемпионата «Химок».