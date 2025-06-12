Самарская область — опора России: Федорищев поздравил самарцев с Днем России

«Нам с вами повезло жить в самой великой стране в мире — стране очень большой, красивой, сильной. И, конечно, самое большое богатство богатство России — это наши люди: талантливые, замечательные, трудолюбивые, сильные. Сегодня мы, празднуя этот великий день, День России, вспоминаем наших великих предков, героев Великой Отечественной войны. Равняемся на наших ребят, воинов специальной военной операции, которые показывают пример мужества, они — наши защитники. Давайте каждый день проживать так, чтобы у нас было больше поводов гордиться. Гордиться своей семьей, гордиться своим домом, своим городом. И, конечно, Россией. У нас очень большие планы. Самарская область — один из самых значимых регионов страны. С праздником вас, с Днем России!» — обратился глава региона к жителям региона.