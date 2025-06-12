Дональд Трамп заявил, что Trump card хотят уже более 15 тысяч иностранцев

Новый вид на жительство в США или же «Trump card» хотят уже более 15 тысяч иностранцев. За счет мигрантов правительство Штатов рассчитывает внести в государственный бюджет 75 млрд долларов. Об этом заявил 47-й американский лидер Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
«После начала прошлым вечером работы сайта (по обращению за Trump card) записались и присоединились к листу ожидания уже более 15 тыс. (человек). Это $75 млрд на то, чтобы помочь сбалансировать наш бюджет и укрепить Америку», — написал политик.
Отмечается, что система обращения за этими картами пока не работает. В связи с этим, американские власти не принимают никакую оплату.
Как KP.RU писал ранее, 12 июня Дональд Трамп объявил о запуске специального сайта для подачи заявок на получение так называемой «карты Трампа» — разрешения на постоянное проживание в США стоимостью пять млн долларов.