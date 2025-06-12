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Путин поприветствовал гостей фестиваля «Кантата»

Путин назвал фестиваль «Кантата» украшением культурной жизни калининградцев.

Как создавалась новая Россия

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов и гостей V Международного фестиваля классической музыки «Кантата», отметив, что событие служит подлинным украшением культурной жизни Калининградской области, дарит гостям региона возможность прикоснуться к настоящему искусству, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемые друзья! Приветствую вас на V Международном фестивале классической музыки “Кантата” и поздравляю с праздником: Днем России. Многие годы ваш фестиваль служит подлинным украшением культурной жизни Калининградской области, дарит жителям и многочисленным гостям региона возможность прикоснуться к настоящему искусству», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что организаторы форума реализуют востребованные благотворительные инициативы, направленные на сбережение архитектурных памятников уникального янтарного края.

Также, по словам президента, в нынешнем году, объявленном в России Годом защитника Отечества, важное место в программе форума займут музыкальные произведения, посвященные героическим страницам истории страны, подвигам наших отцов, дедов и прадедов, их отваге и мужеству.

«Уверен, что фестиваль пройдет в одухотворенной, доброжелательной атмосфере, а его мероприятия, многие из которых приурочены к 185-летию великого русского композитора Петра Чайковского, оставят самые добрые, позитивные впечатления. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — добавил глава государства.