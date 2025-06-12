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МВД предупредило о мошеннических атаках на подростков в дни праздников

Мошенники через детей пытаются войти на «Госуслуги» их родителей.

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Источник: Аргументы и факты

Телефонные мошенники во время праздничных дней могут нацеливаться на обман подростков, в частности, через детей злоумышленники пытаются войти на «Госуслуги» их родителей, сообщили в МВД РФ.

«Под предлогом оказания помощи в восстановлении взломанной учетной записи аферисты пытаются выманить у несовершеннолетних информацию: ФИО, уровень заработка, наличие собственности», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что утечка личной информации может привести к финансовым потерям. Дети особенно уязвимы при общении с незнакомцами, поэтому легче становятся жертвами психологического давления.

МВД призвало не вести разговоры по телефону с незнакомыми людьми, особенно когда на другом конце провода интересуются личными данными собеседника и запрашивают коды подтверждения.

Ранее стало известно, что МВД хочет получить возможность быстро приостанавливать средства на счетах.