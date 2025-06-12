Лукашенко увидел политическую подоплеку в дефиците картофеля

«В Майами и на Лазурном берегу отдыхает учредитель. Живет за счет чего? За счет повышения цен. Бесконтрольно. Это что, нормально? Это не нормально. Когда я вижу вот это распределение, когда мне Герасимов на стол положил (данные — ред.): контролер-кассир получает, ну сейчас, может, 500−600 долларов, если в долларах, а так по 200, по 300. А кто-то меньше, а кто-то грузы таскает. “А я лежу на Лазурном берегу. Получаю в месяц 78 тысяч рублей (белорусских, то есть примерно 2,06 миллиона российских рублей — ред.)”. В месяц! Слушайте, я мечтать только как президент могу о такой зарплате. И не будет никогда у меня такой зарплаты», — сказал Лукашенко.