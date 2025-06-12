Бурдж-Халифа в Дубае озарилась цветами триколора в День России

А в Израиле в преддверии Дня России развернули огромный российский флаг площадью 600 квадратных метров. Акция прошла в одном из парков Тель-Авива. Участники также записали видеообращение с поздравлениями для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. День России отмечается 12 июня и связан с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР в 1990 году.