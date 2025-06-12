Белорусский трансфузиолог прокомментировал исследования, что доноры крови живут на 7 — 10 лет дольше

Директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий Федор Карпенко прокомментировал исследования, что доноры крови живут на 7 — 10 лет дольше. Об этом пишет БелТА.
Так, трансфузиолог отметил немалое число научных исследований, говорящих, что доноры крови живут дольше на 7 — 10 лет. По мнению главы РНЦП, дело тут в том, что донор — это человек, который ведет здоровый и активный образ жизни, питается правильно, а также готов к разным ситуациям, включая стрессы.
А рисуя портрет среднестатистического донора, Федор Карпенко сказал, что это человек 30−40-летнего возраста, в 60% случаев — женщины. Доноры в основном работают, а 20% — студенты.
Также отмечается, что в 2024 году был максимум доноров — более 102 тысяч, а за год было совершено порядка 360 тысяч донаций. В результате заготовлено свыше 270 тысяч литров компонентов крови для оказания медпомощи. Кстати, специалисты говорят, что почти ежедневно ведется более 1,5 тысячи переливаний крови и ее компонентов.
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