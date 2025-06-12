Белорусский трансфузиолог прокомментировал исследования, что доноры крови живут на 7 — 10 лет дольше

Также отмечается, что в 2024 году был максимум доноров — более 102 тысяч, а за год было совершено порядка 360 тысяч донаций. В результате заготовлено свыше 270 тысяч литров компонентов крови для оказания медпомощи. Кстати, специалисты говорят, что почти ежедневно ведется более 1,5 тысячи переливаний крови и ее компонентов.