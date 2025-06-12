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В Бразилии могут подать в суд на футболиста Жерсона, переходящего в «Зенит»

Клуб «Фламенго» требует вернуть 6,3 миллиона евро.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Футбольный клуб «Фламенго» и бразильский полузащитник Жерсон могут начать судебные разбирательства на фоне вероятного перехода спортсмена в российский «Зенит», пишет Bolavip.

Во время продления контракта в апреле 2025 года «Фламенго» снизил сумму отступных для Жерсона до 25 миллионов евро и авансом выплатил ему часть денег, которые связаны с имиджевыми правами.

Теперь «Фламенго» требует вернуть 6,3 миллиона евро. Однако Жерсон и «Зенит» считают, что не обязаны выплачивать эту сумму.

Ранее сообщалось, что бразильского футболиста Бителло могут оштрафовать до 25 миллионов долларов за разрыв контракта с «Динамо».