В Бразилии могут подать в суд на футболиста Жерсона, переходящего в «Зенит»

Футбольный клуб «Фламенго» и бразильский полузащитник Жерсон могут начать судебные разбирательства на фоне вероятного перехода спортсмена в российский «Зенит», пишет Bolavip.
Во время продления контракта в апреле 2025 года «Фламенго» снизил сумму отступных для Жерсона до 25 миллионов евро и авансом выплатил ему часть денег, которые связаны с имиджевыми правами.
Теперь «Фламенго» требует вернуть 6,3 миллиона евро. Однако Жерсон и «Зенит» считают, что не обязаны выплачивать эту сумму.
Ранее сообщалось, что бразильского футболиста Бителло могут оштрафовать до 25 миллионов долларов за разрыв контракта с «Динамо».