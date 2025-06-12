Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Аноры» Эйдельштейн засветился в образе математика Перельмана

Фото звезды фильма «Анора» Марка Эйдельштейна в образе молодого математика Григория Перельмана появились в сети. Актер снялся в байопике об ученом «Витринный экземпляр» в 2023, но фильм так и не вышел на экраны. Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге.

Как создавалась новая Россия

Съемки фильма проходили в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Фото звезды фильма «Анора» Марка Эйдельштейна в образе молодого математика Григория Перельмана появились в сети. Актер снялся в байопике об ученом «Витринный экземпляр» в 2023, но фильм так и не вышел на экраны. Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге.

«Молодого Григория Перельмана сыграл звезда “Аноры” Марк Эйдельштейн. Актеру пришлось хорошо поработать над образом, чтобы внешне стать похожим на ученого», — поделилась «Комсомольская правда» и поделилась фотографиями актера в образе.

Эйдельштейн, которому на момент съемок был 21 год, на съемках был с длинной бородой и в знаменитой шапке-петушке, которую носил Перельман. Эти фото ранее нигде не публиковались и все это время хранились в личном архиве одного из членов съемочной группы.

Лента должна была выйти осенью 2023 года. Ее хотели выпустить к 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета, где учился Перельман.

Григорий Перельман — российский математик, прославившийся доказательством гипотезы Пуанкаре — одной из самых сложных задач в математике, остававшейся нерешённой более ста лет. Его работа была признана крупнейшим достижением в современной математике, однако сам ученый отказался от премии в миллион долларов и с тех пор ведет затворнический образ жизни, избегая публичности.