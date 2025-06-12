Звезда «Аноры» Эйдельштейн засветился в образе математика Перельмана

Эйдельштейн, которому на момент съемок был 21 год, на съемках был с длинной бородой и в знаменитой шапке-петушке, которую носил Перельман. Эти фото ранее нигде не публиковались и все это время хранились в личном архиве одного из членов съемочной группы.