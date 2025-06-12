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Reuter: Власти в Индии пересмотрели число жертв авиакатастрофы

По последним данным властей Индии в авиакатастрофе погибло более 250 человек.

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Источник: Комсомольская правда

По данным властей Индии, которые пересмотрели число жертв авиакатастрофы пассажирского самолета Boeing 787 Dreamliner, в этом ЧП погибло более 240 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правоохранительных органов страны.

Сейчас иностранные СМИ дают разную информацию о погибших. Дело в том, что самолет рухнул в жилом районе индийского штата Гуджарат, поэтому, как сообщают местные власти, жертв может быть намного больше.

Напомним, что 12 июня в Индии произошло крушение пассажирского самолета, который следовал по маршруту Ахмедабад — Великобритания. Известно, что на борту воздушного судна находилось 242 человека.

Как KP.RU писал ранее, спасатели извлекли из-под завалов на западе Индии не менее 265 тел погибших в крушении пассажирского самолета. По информации представителя полиции Ахмедабада Канана Десаи, тела уже доставлены в центральную больницу города.