Списать долги россиян по микрозаймам предложили в Госдуме

Депутат Государственной думы Николай Новичков в четверг, 12 июня, выступил с инициативой закрыть все микрофинансовые организации в России и списать долги граждан по микрозаймам.
Он отметил, что такие компании представляют серьезную угрозу для россиян и их семейного бюджета, поскольку их деятельность сложно контролировать, а проценты по займам устанавливаются на чрезмерно высоком уровне.
— Плохо, когда люди идут в микрофинансовые организации. Это однозначное зло, их нужно закрывать. Никакие ограничения по процентам, которые периодически в отношении них вводятся, не работают в полной мере. МФО нужно закрыть как явление, как грех, потому что это все от лукавого, ростовщичество, а долги перед ними нужно просто обнулить, — сказал Новичков в беседе с «Абзацем».
Центробанк России сообщил о выявлении случаев оформления микрозаймов под видом банковских кредитов. Банки в своих дистанционных каналах предлагают получить средства, однако не информируют клиентов, каким будет договор и кем он будет заключен — самой финансовой организацией или ее дочерней МФО. Что делать в такой ситуации рассказал заместитель председателя экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.