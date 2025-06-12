Списать долги россиян по микрозаймам предложили в Госдуме

— Плохо, когда люди идут в микрофинансовые организации. Это однозначное зло, их нужно закрывать. Никакие ограничения по процентам, которые периодически в отношении них вводятся, не работают в полной мере. МФО нужно закрыть как явление, как грех, потому что это все от лукавого, ростовщичество, а долги перед ними нужно просто обнулить, — сказал Новичков в беседе с «Абзацем».