«Меня трясет»: опоздавшая на 10 минут женщина избежала гибели в крушении Air India

Женщина, опоздавшая на рейс всего на десять минут, избежала гибели при авиакатастрофе самолета авиакомпании Air India на западе Индии. Об этом в четверг, 12 июня, сообщает Republic TV.
Бхуми Чаухан должна была вылететь рейсом AI171 из Ахмедабада в Лондон, однако из-за пробки не успела в аэропорт вовремя и пропустила посадку на борт.
— Только из-за этих десяти минут я не села на самолет. Я не могу подобрать слова, чтобы объяснить это… Я совершенно опустошена, узнав о гибели людей. Меня буквально трясет, — сказала Чаухан.
Позже она поблагодарила индуистское божество Ганпати Баппа за свое спасение, передает телеканал.
12 июня самолет Boeing 787−8 Dreamliner рухнул на жилой квартал Мелани, подняв в воздух большое облако черного дыма. Офицер индийской полиции сообщил, что воздушное судно упало на здание общежития для врачей. Представители индийских правоохранительных органов сообщили, что никто из 242 пассажиров упавшего на Ахмедабад борта не выжил. Позднее они доложили, что нашли двух выживших.
Один из них, 40-летний гражданин Велкобритании Вишваш Кумар Рамеш, находился в передней части борта на месте 11А. Мужчина рассказал, что спустя тридцать секунд после взлета услышал «громкий шум», а «затем самолет разбился».
Подробности — в материале «Вечерней Москвы».