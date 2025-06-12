Google восстановила доступ к своим сервисам после сбоя

В свою очередь Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует сбой в работе Google, Twitch, Clouflare и других сервисов, жалобы поступают по всему миру, в том числе из Германии, Болгарии, Испании и России. По словам ведомства, проблема связана со сбоем в зарубежной инфраструктуре.