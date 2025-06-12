Google восстановила доступ к своим сервисам после сбоя

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Специалисты Google восстановили доступ к своим сервисам, включая почту, календарь, облачный сервис и документы, сообщили в компании.
«Проблема с Gmail, Google Calendar, Google Chat, Google Cloud Search, Google Docs, Google Drive, Google Meet, Google Tasks и Google Voice устранена. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за терпение и постоянную поддержку», — говорится в сообщении на сайте компании.
Вечером в четверг пользователи онлайн-сервисов, включая Spotify, экосистему Google, Snapchat и Discord, начали жаловаться на работу приложений, следует из данных по отслеживанию сбой Downdetector.
В свою очередь Роскомнадзор заявил РИА Новости, что фиксирует сбой в работе Google, Twitch, Clouflare и других сервисов, жалобы поступают по всему миру, в том числе из Германии, Болгарии, Испании и России. По словам ведомства, проблема связана со сбоем в зарубежной инфраструктуре.
Позже Google сообщила, что работа всех сервисов, кроме Google Meet, восстановлена, специалисты работают над устранением проблемы.